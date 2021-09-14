Saddam'ın binbaşısının kızı Eskişehir'de kayboldu! 20 yaşındaki kızdan 12 gndür haber yok

Kendisi kaçmış olsa kimliği ve pasaportunu bırakmaz

Anne Leyla Naim Al-Abbood şöyle konuştu: "Sally ailemizden kaçmış olamaz. Biz, hiçbir zaman kızımızı kısıtlamadık. Sally kendi kaçmış olsa pasaportunu, kimliğini, parasını ve değerli takıları vardı onları da yanına alırdı. Muhammed isminde bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip kızımızı istedi, kızımız istemedi. 2 Eylül'de sabah saatlerinde bu Muhammed denen kişi aradı 'Sally, çok önemli bir işim var yanıma gelip yardımcı olur musun?' dedi."