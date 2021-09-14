Saddam'ın binbaşısının kızı Eskişehir'de kayboldu! 20 yaşındaki kızdan 12 gndür haber yok
UZUN yıllar Saddam Hüseyin'in ordusunda görev yapan Binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un kızı 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 12 gündür haber alınamıyor. Ailesi, 20 yaşındaki Sally'nin kaçırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Kaçtı mı kaçırıldı mı? Pasaportu ve kimliği evde kalmış...
2013 yılına kadar Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla gazi olduktan sonra emekli oldu. 2017'de, 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood'u(58) ile Eskişehir'e yerleşti. 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood Anadolu Üniversitesi'ni kazandı.
Platonik aşk Muhammed M. şüpheli
Ailenin iddiasına göre Irak veya Suriye uyruklu Muhammed M. isimli bir kişi Sally Ali Challab Al-Abbood'a bir süredir platonik olarak ilgi duyuyordu. 2 Eylül sabahı aile Sally Ali Challab Al-Abbood'u, Muhammed M.'nin aradığını dile getirdi. Sally arkadaşlarıyla dışarıda kahve içeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Aile, 2 Eylül'den itibaren kızlarından haber alamadı.
Anne Leyla Naim Al-Abbood, kızlarının Muhammed adlı kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ailenin şikayeti üzerine Muhammed M.'yi 2 kez ifade vermek üzere karakola çağırdı. İfadelerinin ardından Muhammed M. serbest bırakıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kendisi kaçmış olsa kimliği ve pasaportunu bırakmaz
Anne Leyla Naim Al-Abbood şöyle konuştu: "Sally ailemizden kaçmış olamaz. Biz, hiçbir zaman kızımızı kısıtlamadık. Sally kendi kaçmış olsa pasaportunu, kimliğini, parasını ve değerli takıları vardı onları da yanına alırdı. Muhammed isminde bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip kızımızı istedi, kızımız istemedi. 2 Eylül'de sabah saatlerinde bu Muhammed denen kişi aradı 'Sally, çok önemli bir işim var yanıma gelip yardımcı olur musun?' dedi."