BIST 5.649
DOLAR 18,72
EURO 20,01
ALTIN 1.099,31

Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Bakın ilk tepkisi ne olmuş

|
Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Bakın ilk tepkisi ne olmuş

2. Körfez Savaşı'nın ardından ortadan kaybolan ve bir süre sonra gizlendiği delikte yakalanarak idam edilen Irak'ın eski Devlet başkanı Saddam Hüseyin'le ilgili sır 20 sonra ifşa oldu. Saddam'ı yakalayan ABD'li asker ilk kez konuştu... Saddam'ı yakalayınca ilk olarak ona ne söylediler?.. Saddam'ın ilk sözleri ne oldu?..

Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Bakın ilk tepkisi ne olmuş

Irak’ın 2003 yılında devrilen lideri Saddam Hüseyin'in saklandığı yeraltı deliğinde yakalandığı operasyona dair yeni bilgiler ortaya çıktı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Bağdat'a girmesi üzerine adeta sırra kadem basan Saddam'ı yakalayan asker dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kevin Holland'ın açıklamaları ile 20 yıllık sır adeta deşifre oldu.

16
Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Bakın ilk tepkisi ne olmuş

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Holland'ın gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini belirtti ve operasyonun bilinmeyenlerini anlattı. Saddam'ı saklandığı yerden Teksaslı bir askerin çıkardığını belirten Holland, yanında silah olması ihtimalini göz önünde bulundurarak devrik lideri derdest ettiklerini belirtti.

26
Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Bakın ilk tepkisi ne olmuş

Saddam'a 'Bush'un sana selamı var' dedik

Daha sonra Saddam'ı bağladıklarını belirten Holland, ona 'Başkan Bush selamlarını iletiyor' dediklerini söyledi.

36
Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Bakın ilk tepkisi ne olmuş

İlk sözleri: Müzakereye açığım

Saddam'ın kendilerine İngilizce olarak müzakereye açık olduğunu söylediğini belirten Holland, ona 'Artık çok geç' yanıtını verdiklerini belirtti.

46