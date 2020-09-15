Saddam Hüseyin’in de beslediği güvercinin fiyatı dudak uçuklattı! Aylık masrafı 2 bin lira

Çeşitli ırklarda 250 bin TL değerinde tarihi Mardin’deki evinde 20 bin TL’ye özel olarak döşediği odalarda güvercinlerine her türlü konforu sağlayan Kırmızıoğlu, Türk bayrağı altında yetiştirdiği her ırk güvercine ayrı bir oda yaptırdı. Aylık 2 bin TL masraf yaptığı güvercinlere ise yazın özel serinletici cihazlar kışın ise özel ısıtıcı lambalar kullanarak güvercinlerini soğuktan ve sıcaktan koruyor. Miro cinsi güvercinlerin fiyatı ise 20 bin dolar ile 50 bin TL arasında değişiyor. Yavrulara ise tekine 6 bin TL arasında fiyat biçiliyor. Hatta araba fiyatına bile güvercin bulunuyor.