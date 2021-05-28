Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen yazdı: Ben uyurken nişanlıma...
Koronavirüs tedavisinin ardından Burak Sergen, geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu oldu. Sergen, Instagram'dan yazdıklarıyla dikkat çekti.
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandı. Evinde rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırılan Sergen'in mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı. Sergen, hastanede zor zamanlar geçirdi.
Entübe edilen Burak Sergen, yoğun bakıma alındı ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi edildi. Geçtiğimiz günlerde ise zor günler sona erdi. Sergen hastaneden taburcu edildi, ailesi ve sevenleri rahat bir nefes aldı.
46 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve taburcu edilen Sergen, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.
Oyuncu, yaptığı açıklamada şunları yazdı:
"Dostlarım, sevenlerim, menajerim, tanıdığım tanımadığım herkes dualarınızı esirgemediniz, hep güzel enerjiler gönderdiğiniz için size minnet borçluyum... Hep birlikte sağlıklı ve güzel günlere... Eksik olmayın.''