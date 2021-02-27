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Sadakatsiz'in setinden Cansu Dere Melis Sezen paylaştı ikili büyüledi

Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinin iki güzel yıldızı Cansu Dere ve Melis Sezen, Instagram paylaşımlarıyla ortalığı salladı.

Sadakatsiz dizisinde iki düşman olan Melis Sezen ve Cansu Dere, sosyal medyada ise düşman çatlatıyor. Kanal D'nin yüzünü güldüren dizisi Sadakatsiz'in iki güzel oyuncusu, dizide bir araya gelmeseler de sosyal medyada bir araya gelebileceklerini herkese gösterdi.

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İlk olarak Cansu Dere, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ile fotoğrafını paylaştı.

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Ardından da Melis Sezen, Cansu Dere'nin Instagram gönderisini alıntılayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı da Melis Sezen'li bir paylaşımını yine Instagram'dan yaptı.

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