Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin bakın kimin oğlu çıktı! Annesini ve babasını herkes tanıyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin'in, ünlü bir ismin oğlu olduğu ortaya çıktı.
7 Ekim'de yayınlanan ilk bölümünün ardından reytinglerde Kuruluş Osman'ın ardından ikinci olan Sadakatsiz seyirci tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Dizinin oyuncuları da izleyenler tarafından merak konusu oldu.
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Dizide Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, dizide Nil'in kolyesini almaya çalışırken ki sahnesinde herkesin nefretini kazanmayı başarmıştı.
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Kolye sahnesinin ardından dizinin hayranları Tarık Emir Tekin'in kim olduğunu araştırmaya başladı.
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Yetenekli genç oyuncunun babasının Sarı Fırtına lakaplı Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan Metin Tekin olduğu ortaya çıktı.
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