Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal için sevgilisinin eşinden olay sözler!
Ünlü oyuncu Burak Sergen’in “Beni aldattı” dediği eşi Nihan Ünsal’ın sevgilisi Özer Kaçmaz’ın eşi tv100'e konuştu. Kaçmaz’ın eşi Züleyha Şehitoğlu, “İzmir’de komşumuzdu, eşimi ayartıp sevgili oldu” dedi.
KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü 60 yaşındaki oyuncu Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği ve kendisinden 25 yaş küçük olan Nihan Ünsal'ın ihanetine uğradığı iddia edilmişti. İş insanı Özer Kocer ile el ele ihanet görüntüleri ortaya çıkan Ünsal fotoğrafların geçmiş döneme ait olduğunu söylemişti. Özer Kocer'in eşi Züleyha Şehitoğlu konu ile ilgili bomba açıklamalarda bulunarak ihaneti doğruladı ve “İzmir’de komşumuzdu, eşimi ayartıp sevgili oldu” açıklamasında bulundu.
Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal ile yasak aşk yaşayan Özer Kocer'in eşi Züleyha Şehitoğlu sessizliğini bozdu. Nihan Ünsal ise Özer Kaçmaz’la el ele çekilen fotoğraflarının eski olduğunu, herhangi bir ihanet olayının yaşanmadığını savundu. Peş peşe yaşanan olaylar magazin gündemine bomba gibi düşerken Özer Kaçmaz’ın biri 4, diğeri 9 yaşında olan iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu tv100’e bomba açıklamalar yaptı.
Işıl Sergen’den 2018 yılında boşanan ve o dönem 15 milyon tazminat ödeyen oyuncu Burak Sergen, 2019 yılının Şubat ayında nişanlandığı ve geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturduğu sunucu ve menajer Nihan Ünsal'ın ihanetine uğradı.
"Fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı"
Ortaya çıkan yasak aşk fotoğraflarının ardından Burak Sergen boşanma davası açarken, Ünsal ise fotoğrafların eski olduğunu belirterek "Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" açıklamasında bulunmuştu.