Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal için sevgilisinin eşinden olay sözler!

"Fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı"

Ortaya çıkan yasak aşk fotoğraflarının ardından Burak Sergen boşanma davası açarken, Ünsal ise fotoğrafların eski olduğunu belirterek "Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" açıklamasında bulunmuştu.