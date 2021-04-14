Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen yoğun bakıma alındı açıklama geldi
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinde Haluk'u oynayan Burak Sergen, önceki gün apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu, yoğun bakımda tedavi görüyor.
Son zamanlarda setlerde sıklıkla ortaya çıkan koronavirüs krizinin Sadakatsiz dizisini de vurduğu düşünüldü. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayımlanan Sadakatsiz dizisinde Gözde Seda Altuner ile beraber rol alan Burak Sergen, dün akşam evinde fenalaştı.
Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Sergen'in koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi. Fakat mutasyonlu virüsün pcr testlerinde belli olmadığı da söyleniyor.
Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."
Ünlü oyuncunun rahatsızlığı nedeniyle Sadakatsiz dizisinin 27. bölümünde yer almaması ön görülüyor.