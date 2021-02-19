Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in başına geleni Melis Sezen duyurdu
Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Gözde Seda Altuner'in başına talihsiz bir olay geldi. Dizinin yıldızı Melis Sezen duyurdu.
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisi, reytingleri eline aldı. Dizi yayımlandığı ilk günden beri en çok izlenenlerden biri. Durum böyle olunca oyuncuları da merak konusu oluyor, sosyal medyadan sıkı takip ediliyorlar.
Dizinin başarılı oyuncularından Gözde Seda Altuner ise dizide kötü bir karaktere hayat verince başına talihsiz bir olay geldi.
Dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakterinin annesi olan Gönül Güçlü'nün, yani Gözde Seda Altuner'in Instagram hesabı çalındı.
Instagram hesabının başkasının eline geçmesinin ardından kısa süreli şok yaşayan oyuncu, yeni bir hesap açtı.