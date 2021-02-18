Sadakatsiz'in Derya'sı taze anne Özge Özder'in yazdıkları duygulandırdı eşi için...
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinde Derya'yı oynayan Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz için yazdıkları okuyanları duygulandırdı.
Müzisyen Sinan Güleryüz ile evli olan Özge Özder geçtiğimiz hafta anne olmanın heyecanını yaşadı. Kızı Luna'yı kucağına alan güzel oyuncu, bir süre Sadakatsiz dizisine ara verdi. Bu esnada eşi Sinan Güleryüz ile beraber ilk bebek heyecanı yaşıyorlar. Bunun yanı sıra bir de Güleryüz'ün doğum günü olunca çifte kutlama yapıldı.
Özge Özder eşi Sinan Güleryüz'ün doğum gününü romantik cümlelerle kutladı. Özder, şu ifadeleri kullandı:
''Uyuyordun dün gece... Seni izledik kızımla uzun uzun... Babamızı... Bizim ay perisinin süper kahraman babasını, o küçük tırtıl haliyle seni nasılda nakavt ettiğini, ve fakat babamızın her zorluğu o kocaman yüreğiyle nasılda kolay ettiğini, bizi nasıl sevdiğini bir kez daha gördüm silüetinde...''
''Sevgilim, biricik eşim... İnsan gözüne her baktığında bir şey olacak korkusuyla, kirpiği titreyerek sever mi birini severken.. Sevse de karşılığını çağlayarak alabilir mi her zaman? Hiç sanmıyorum..''
''Bugün önce kalbime, sonra iliklerime ve en nihayet kanıma işleyip ete kemiğe bürünen aşkımıza, yani kızımıza her baktığımda Tanrı'nın sevgili kulları olduğumuzu düşünüp şükrediyorum...''