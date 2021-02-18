Sadakatsiz'in Derya'sı taze anne Özge Özder'in yazdıkları duygulandırdı eşi için...

Özge Özder eşi Sinan Güleryüz'ün doğum gününü romantik cümlelerle kutladı. Özder, şu ifadeleri kullandı:

''Uyuyordun dün gece... Seni izledik kızımla uzun uzun... Babamızı... Bizim ay perisinin süper kahraman babasını, o küçük tırtıl haliyle seni nasılda nakavt ettiğini, ve fakat babamızın her zorluğu o kocaman yüreğiyle nasılda kolay ettiğini, bizi nasıl sevdiğini bir kez daha gördüm silüetinde...''