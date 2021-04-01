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Sadakatsiz'in Derya'sı taze anne Özge Özder emzirme konusundaki eleştirilere isyan etti

Sadakatsiz'in Derya'sı taze anne Özge Özder emzirme konusundaki eleştirilere isyan etti

Sadakatsiz dizisinde Derya'yı oynayan taze anne Özge Özder, bebeğini emzirme konusunda gelen eleştirilere kızdı.

Sadakatsiz'in Derya'sı taze anne Özge Özder emzirme konusundaki eleştirilere isyan etti

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de rol alan Özge Özder, geçtiğimiz haftalarda anne olmanın heyecanını yaşadı. Hamileliği boyunca dizi setinde yer alan Özderi bebeğinin doğumuyla beraber ise sete kısa bir ara verdi. Fakat geçtiğimiz günlerde Sadakatsiz'e geri döndü.

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Sadakatsiz'in Derya'sı taze anne Özge Özder emzirme konusundaki eleştirilere isyan etti

Müzisyen Sinan Güleryüz ile evli olan Özge Özder, kızı Eva'nın 40'ının çıkmasının ardından yüzünü de gösterdi. Artık sosyal medya hesabı Instagram'dan kızı Eva ile beraber paylaşım yapıyor. 

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Sadakatsiz'in Derya'sı taze anne Özge Özder emzirme konusundaki eleştirilere isyan etti

Oyuncunun paylaşımlarına gelen yorumlar genelde pozitif anlamda olsa da bazı sosyal medya kullanıcıları, Özge Özder'in bebeğini zaman zaman biberon ile beslemesine tepki gösterdi. 

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Sadakatsiz'in Derya'sı taze anne Özge Özder emzirme konusundaki eleştirilere isyan etti

Paylaşımların altına gelen “emzirmek zoruna mı gitti?” yorumu oyuncuyu rahatsız etti. Özder, konuya ilişkin açıklama yaptı. 

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