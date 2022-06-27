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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den kriz çıkaran dans videosu! ''Odamdaki cin!''

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den kriz çıkaran dans videosu! ''Odamdaki cin!''

Geçtiğimiz haftalarda Kanal D ekranlarında final bölümünün yayınlandığı Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu Melis Sezen'in sosyal medya hesbabında paylaştığı dans videosu gündeme bomba gibi düştü. Alay konusu olan videoyu görenler şaşkınlığa uğradı, dalga geçti.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den kriz çıkaran dans videosu! ''Odamdaki cin!''

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in akıllarda kalan oyuncusu Melis Sezen'in sosyal medya hesabında yayınladığı çoğu şeyin gündem olduğu gibi, son paylşatığı video da gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuya yorum yağdı.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den kriz çıkaran dans videosu! ''Odamdaki cin!''

 Sadakatsiz’de canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den kriz çıkaran dans videosu! ''Odamdaki cin!''

Son günlerde attığı her adımla gündem olan Melis Sezen, bu defa dans videosuyla sosyal medyada alay konusu oldu.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den kriz çıkaran dans videosu! ''Odamdaki cin!''

Evinde kendince dans eden Sezen'in görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları, yorum yağmuruna tuttu.

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