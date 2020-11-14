Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den bomba açıklamalar 'Destek verenler var'
Kanal D'nin yeni fenomen dizisi Sadakatsiz'de Derin'i oynayan Melis Sezen, diziye dair açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi ilk bölümünden beri televizyon ekranlarına damgasını vurdu. Hikayesi ve oyunculuklarıyla sosyal medyayı sallamayı da başaran dizinin reytingleri kanalın yüzünü güldürdü.
Reyting listesinin zirvesine yerleşen dizide evli bir adamla aşk yaşayan ve hamile kalan genç bir kızı canlandıran Melis Sezen ise önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Sadakatsiz dizisine dair açıklamalar yapan Sezen, dizinin ve oynadığı karakterin sosyal medyada aldığı tepkileri de yorumladı.
''Dizimiz çok beğenildi. Bunu reytinglerde de görüyor ve çok mutlu oluyoruz'' diyen Melis Sezen, ''Derin için sosyal medyada sert yorumlar yapıldı. Bu konuda ne diyeceksiniz?'' sorusuna şöyle yanıt verdi:
''Evet ama Derin’i seven ve destek veren yorumlar da okudum. Önemli olan dizinin beğenilmesi ve ben çok mutluyum.''