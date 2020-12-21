Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen IMDB'de birinci sıraya yerleşti olay yükseliş!
Kanal D'nin favori dizisi Sadakatsiz'de Derin'i canlandıran Melis Sezen, IMDB Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında birinci oldu.
Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizi ile başlayan Melis Sezen, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde fırtınalar estiriyor. Kariyerinde oldukça başarılı bir yükselişte olan Sezen, büyük bir hayran kitlesini de peşinden sürüklüyor.
Son olarak, Melis Sezen IMDB Starmetre sıralamasında tüm dünyada 11 milyon isim arasında 60'ıncı olarak Türk oyuncular arasında birinci oldu.
Geçtiğimiz sene de 84'üncü olarak sıralamaya girmeyi başaran Sezen, yeni listede ilk 100'de yer alan tek Türk oyuncu oldu.
Sezen’in dizide canlandırdığı karakter her ne kadar sevilmese de güzel oyuncu başarılı performansıyla beğenileri kazanmayı başardı.