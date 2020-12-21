Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen IMDB'de birinci sıraya yerleşti olay yükseliş!

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizi ile başlayan Melis Sezen, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde fırtınalar estiriyor. Kariyerinde oldukça başarılı bir yükselişte olan Sezen, büyük bir hayran kitlesini de peşinden sürüklüyor.