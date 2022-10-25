'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen eski sevgilisi hakında yorum yaptı ''Benim kalbim hep dolu''
Melis Sezen, Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandırmış ve yeteneğini konuşturmuştu. Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu, yeni projesi için toplantı yemeği yediğini söyledi. Eski sevgilisi ile barışma iddialarına cevap verdi.
Melis Sezen, Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandırmıştı. Dizide yeteneğini konuşturmuş, oyunculuğu çok beğenilmişti.
InStyle dergisine röportaj veren oyuncu, içsel yolculuğundan bahsetmişti. Kendisini keşfetmeye çalıştığını, bu şekilde özgür olunabileceğini anlatmıştı. ''Derinlerime dalıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir yolculuk bu. Uçsuz bucaksız. Bazen kendimle savaşıyorum. Nasıl göründüğünüzü ve kimin ne düşüneceğini düşünmekten kendinizi unutabiliyoruz çünkü" açıklamasını yapmıştı.
Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten ünlü isim, "Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim. Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!" demişti.
Ünlü oyuncu, hiçbir kadının hayat mücadelesi vermek zorunda olmadığını, her kadının özgür yaşaması gerektiğini savundu.