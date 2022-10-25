'Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen eski sevgilisi hakında yorum yaptı ''Benim kalbim hep dolu''

Aşık olduğunda dolu dolu yaşadığını belirten ünlü isim, "Aşk acayip bir şey, tanımlanamaz. Bir harmoni hali. Kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka severim. Bazen bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum. Sonra bu kadar dönüştüğüm için kızıyorum kendime. Ama içimden sevgi fışkırıyor, ne yapayım!" demişti.