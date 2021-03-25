Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ayrıldı mı Twitter'ı intikam planı salladı
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinden Melis Sezen'in ayrıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Derin'in intikam planı Twitter'ın en çok konuşulanlarından biri oldu.
Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini üstlendiği Sadakatsiz dizisine intikam sahneler damga vurdu. Derin, Volkaan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, raydan çıktı.
Asya, Volkan'ın kendisine yalvardığı video üzerinde oynandığını ve sosyal medyada yayıldığını görünce ne yapacağını bilemez.
Bahar tarafında da Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Ali İl'in hayat verdiği Melih ile yakınlaşma vardır.
Selçuk, annesiyle ilgili büyük adımlar atar. Nil ise bu durumdan oldukça memnundur.