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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ayrıldı mı Twitter'ı intikam planı salladı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ayrıldı mı Twitter'ı intikam planı salladı

Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinden Melis Sezen'in ayrıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Derin'in intikam planı Twitter'ın en çok konuşulanlarından biri oldu.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ayrıldı mı Twitter'ı intikam planı salladı

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini üstlendiği Sadakatsiz dizisine intikam sahneler damga vurdu. Derin, Volkaan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, raydan çıktı.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ayrıldı mı Twitter'ı intikam planı salladı

Asya, Volkan'ın kendisine yalvardığı video üzerinde oynandığını ve sosyal medyada yayıldığını görünce ne yapacağını bilemez. 

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ayrıldı mı Twitter'ı intikam planı salladı

Bahar tarafında da Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Ali İl'in hayat verdiği Melih ile yakınlaşma vardır. 

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ayrıldı mı Twitter'ı intikam planı salladı

Selçuk, annesiyle ilgili büyük adımlar atar. Nil ise bu durumdan oldukça memnundur.

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