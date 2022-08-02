Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere tatilde mini bikinisiyle şov yaptı, fotoğraflarına yorum yağdı!

Sadakatsiz dizisinde Asya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere dizisinin final yapmasıyla kendini tatile atmıştı. Bir süredir tatilinin tadını çıkaran ünlü oyuncunun mini bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu. Cansu Dere'nin bikini üstü bazı kullanıcılar tarafından alay konusu oldu.