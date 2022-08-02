Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere tatilde mini bikinisiyle şov yaptı, fotoğraflarına yorum yağdı!
Bir süredir tatilde olan ünlü manken ve oyuncu Cansu Dere mini bikinisiyle poz verdi. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil fotoğrafına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.
Sadakatsiz dizisinde Asya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere dizisinin final yapmasıyla kendini tatile atmıştı. Bir süredir tatilinin tadını çıkaran ünlü oyuncunun mini bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu. Cansu Dere'nin bikini üstü bazı kullanıcılar tarafından alay konusu oldu.
Ezel, Sıla ve Annem gibi bir çok ünlü diziden sonra Sadakatsiz dizisinde başrol alan Cansu Dere sosyal medyayı salladı.
Sadakatsiz'de Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, yapımın final yamasının ardından soluğu tatilde almıştı.
Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.