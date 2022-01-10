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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere için bomba iddia: Rihanna'nın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere için bomba iddia: Rihanna'nın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

KANAL D Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere için bomba iddia: Rihanna'nın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'in Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bir proje için bir araya geldikleri ve yakınlaştığı ileri sürüldü.

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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere için bomba iddia: Rihanna'nın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere hakkında çok konuşulacak bir aşk iddiası ortaya atıldı. 

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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere için bomba iddia: Rihanna'nın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşamaya başladı. 

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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere için bomba iddia: Rihanna'nın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

Ünlü skrimci Miles Chamley-Watson bir dönem Rihanna ile aşk yaşamıştı.

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