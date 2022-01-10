Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere için bomba iddia: Rihanna'nın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!
KANAL D Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere'nin Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'in Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin bir proje için bir araya geldikleri ve yakınlaştığı ileri sürüldü.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere hakkında çok konuşulacak bir aşk iddiası ortaya atıldı.
İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşamaya başladı.
Ünlü skrimci Miles Chamley-Watson bir dönem Rihanna ile aşk yaşamıştı.