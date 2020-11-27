Sadakatsiz'e yem etti FOX'tan kızdıran dizi hamlesi ipini çekti!
Bomba gibi dizilerle sezona başlayan FOX'tan seyirciyi kızdıran bir hamle geldi. Cumartesi akşamları yayınlanan ve kemik kitlesi olan Zümrüdüanka'yı çarşamba gününe aldı işler karıştı. Dizi için final yapacak iddiaları ayyuka çıktı!
Birbiri ardına birçok yeni dizini yayına sokarken fenomen dizileri de bir bir bitiren FOX'un yaptığı son hamle kafaları karıştırdı, seyirciyi kızdı. Reytinglerde kanalın yüzünü çok güldürmese de kemik kitlesi olan Zümrüanka'nın ipini çekecek bir değişiklik yaptı ve diziyi çarşamba gününe aldı.
FOX'ta 20. bölümü yayınlanan dizi Zümrüanka bu hafta çarşamba günü yayınlandı ve reytingleri oldukça düşük geldi. Cumartesi gününe Hande Erçel ve Kerem Bursin'in olduğu Sen Çal Kapımı'yı alan FOX hata yaptı.
Final yapacağı söylenen Sen Kal Çapımı cumartesi günü kısmen de olsa reyting listelerinde yükselişe geçti ve eski izlenme oranlarına yeni yayın gününde yeniden geçeceğinin sinyalini vermiş oldu.
Olan ise Zümrüanka dizisine oldu. Çarşamba günü Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek gibi iddialı dizilerin yayında olması Zümrüanka'yı ezdi geçti. Seyirci 'resmen FOX diziyi yem etti' yorumunu yaptı.