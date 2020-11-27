Sadakatsiz'e yem etti FOX'tan kızdıran dizi hamlesi ipini çekti!

Birbiri ardına birçok yeni dizini yayına sokarken fenomen dizileri de bir bir bitiren FOX'un yaptığı son hamle kafaları karıştırdı, seyirciyi kızdı. Reytinglerde kanalın yüzünü çok güldürmese de kemik kitlesi olan Zümrüanka'nın ipini çekecek bir değişiklik yaptı ve diziyi çarşamba gününe aldı.