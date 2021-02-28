Sadakatsiz'e ortalığı karıştıracak transfer! Mucize Doktor ve Savaşçı'da oynamıştı
Kanal D'de çarşamba günleri ekrana gelen Sadakatsiz, Mucize Doktor'da ve Savaşçı'da oynamış sevilen oyuncuyu kadrosuna kattı.
İlk bölümü 7 Ekim 2020'de seyirciyle buluşan Sadakatsiz kısa sürede ekranların fenomen dizisi halina geldi. Güçlü hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Sadakatsiz, reyting yarışında zirve yarışını haftalardır sürdürüyor.
Kuruluş Osman karşısında reytinglerde zirveyi kapamayan Sadakatsiz, dizi kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.
Eren Vurdem'in diziye veda etmesinin ardından Sadakatsiz'e Cemal Hünal katılmıştı.
Survivor'a veda edip Sadakatsiz'e katılan Cemal Hünal reytinglere geçtiğimiz hafta katkı sağlayamamıştı. Dizi, zirveyi yine rakibine kaptırmıştı.