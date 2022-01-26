Sadakatsiz'e koronavirüs şoku yeni bölüm bugün yok! Cansu Dere ve Berkay Ateş'e korona şoku!
KANAL D Sadakatsiz dizisinde korona şoku! Başroller Cansu Dere ve Berkay Ateş'in koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sadakatsiz'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak.
KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz 2 haftalık yılbaşı arasının ardından bu akşam da izleyicisinin karşısına çıkamayacak. Sadakatsiz'in başrolleri Asya ve Aras karakterlerini canlandıran Cansu Dere ve Berkay ateş'in koronavirüse yakalanması sonucu dizinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak!
2 haftalık yılbaşı tatilinin ardından geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Cansu Dere'nin ardından başrol oyuncularından Berkay Ateş'in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" denildi.