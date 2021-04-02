Sadakatsiz'den Melis Sezen ayrılacak mı Twitter yıkıldı orijinalinde bakın neler oluyor
Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen'in canlandırdığı Derin'in ortadan kaybolması ortalığı karıştırdı. Dizinin orijinalinde neler olduğu merak konusu oldu.
Sadakatsiz dizisi dün akşam Kanal D ekranlarında yayımlanan yeni bölümüyle yine fırtınalar estirdi. Melis Sezen'in hayat verdiği Derin karakteri ise diziyi izleyen herkesin merak konusu haline geldi. Derin'in ortadan kaybolmasının ardından detaylı bir inceleme başladı.
Evde inceleme yapan ekip, Derin'in günlüğünü buldu. Günlükte yazanlar herkesi şoke etti. Derin'in Volkan'dan korktuğunu ifade ettiği satırlar dikkat çekti. Bu durum polis soruşturmasının seyrini de değiştirdi.
Derin'in günlüğünde Volkan hakkında yazdıkları sonrasında Melih de duruma el koydu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilen 'Seni öldüreceğim' mesajı sonrasında da tüm gözler Volkan'ın üzerine çevrildi.
Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutmaya başladı. Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri de ortalığı iyice karıştırdı. Polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüphelendi.