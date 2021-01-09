Sadakatsiz'deki hata görenlere 'yok artık' dedirtti o detay dikkatten kaçmadı
Sadakatsiz dizisinin 13. bölüm fragmanı yayımlandı. İzleyenler o hatayı es geçmedi. Sadakatsiz'de yapılan çekim hataları sosyal medyada gündem oldu.
Kanal D'nin ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Sadakatsiz yayınlandığı her bölümle reytingleri alt üst etmeyi başarıyor. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi yılbaşı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmamıştı.
Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken olayların daha da karmaşık bir alacağı görüldü. Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanında; Volkan, Asya ile Turgay'ın yakınlaşmasından rahatsız olmaya başlamıştır.
Gece yarası Asya’nın kapısına dayanan Volkan ondan vazgeçemediğini bir kez daha gösterirken 'Benden ne istediğini söyle' sözleri fragmana damga vurdu.
Asya’nın verdiği: 'Senden bir şey istemiyorum, gecenin bir vaktinde buraya gelen sensin' cevap izleyenlerin içinin yağlarını eritti.