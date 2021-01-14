Sadakatsiz'de ihanet eden Volkan Asya'dan sadakat diledi Twitter sallandı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisinde Volkan'ın gözyaşları sosyal medyaya damgasını vurdu. Sadakatsiz'in final sahnesi çok konuşuldu.
Sadakatsiz dizisi, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle 1 haftalık aranın ardından ekranlara geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sahneler yine ortalığı kasıp kavurdu. Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakteri eski günlerini özlerken Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya ise yeni bir hayatın peşinde. Turgay doktor ise Asya'dan eski günlerdeki gibi bir süre Ali'yle ilgilenmelerini istedi.
Diğer yandan ise Selçuk'la birbirine giren Volkan, öfkeden deliye döndü. Asya'ya olan öfkesini ondan çıkarmaya çalışan Volkan, duygularını kontrol edemedi. Selçuk, onun bu tavırlarının sebebinin ise hala Asya'ya aşık olması olduğuna bağladı.
Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan, ne kadar inkar etse de bu durumun içinden çıkamadı ve Asya'nın kapısında adeta ona yalvardı. Volkan gözyaşları içinde Asya'ya şunları söyledi:
"Neden bu şehirden ayrılmıyorsun? Beni delirtmek hoşuna mı gidiyor? Sen gidince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyiyim, sensiz benim hayatım mükemmel. Git buradan Asya yalvarıyorum git ve bir daha da dönme"
Volkan'ın bu hallerini gören Asya ise eski mutlu günlerini ve Volkan'ın ihaneti yüzünden yaşadığı zor anları tekrar hatırladı.