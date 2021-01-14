Sadakatsiz'de ihanet eden Volkan Asya'dan sadakat diledi Twitter sallandı

Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan, ne kadar inkar etse de bu durumun içinden çıkamadı ve Asya'nın kapısında adeta ona yalvardı. Volkan gözyaşları içinde Asya'ya şunları söyledi:

"Neden bu şehirden ayrılmıyorsun? Beni delirtmek hoşuna mı gidiyor? Sen gidince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyiyim, sensiz benim hayatım mükemmel. Git buradan Asya yalvarıyorum git ve bir daha da dönme"