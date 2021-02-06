Sadakatsiz'de ayrılık bombası! Melis Sezen için sona yaklaşıldı olay iddia
Sadakatsiz dizisinde ayrılık bombası patladı. Son bölümdeki ipucu gözden kaçmadı Melis Sezen için dizide sona yaklaşıldı.
Çarşamba akşamlarının reytingleri sallayan dizisi Sadakatsiz için ortaya atılan iddia seyirciyi üzdü. Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi başarılı isimlerin rol aldığı Sadakatsiz, yayımlandığı ilk günden beri heyecanla takip edilen yapımlardan biri haline geldi.
Oyuncu kadrosunun uyumu ve her bir oyuncunun performansı ise seyirciye dudak ısırttı. Hal böyle olunca dizinin büyük bir hayran kitlesi oluştu. Oyuncuların ise popülerliği resmen arttı.
Fakat yabancı yapım Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinin izleyicilerini üzecek bir haber hızla yayıldı.
Orijinal yapımı olan Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı 'Kate' ölerek diziden ayrılıyor.