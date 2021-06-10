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Sadakatsiz yıldızı Çıplak'a katıldı BluTV'de yeni sezon krizi! Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti

Sadakatsiz yıldızı Çıplak'a katıldı BluTV'de yeni sezon krizi! Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti

Cüneyt Özdemir'in paylaşımıyla geçtiğimiz yıl sosyal medyada kriz çıkaran Çıplak dizisi ikinci sezonuyla sosyal medyada olay oldu.

Sadakatsiz yıldızı Çıplak'a katıldı BluTV'de yeni sezon krizi! Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti

Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı, Çıplak dizisinin ilk sezonu geçen yıl yayınlanmıştı. Başrollerini Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı dizi, yayın tarihinden 6 ay sonra sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

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Sadakatsiz yıldızı Çıplak'a katıldı BluTV'de yeni sezon krizi! Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaşıp "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" mesajını yazması Twitter'da gündem olmasını sağlamıştı.

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Sadakatsiz yıldızı Çıplak'a katıldı BluTV'de yeni sezon krizi! Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti

Özdemir'in paylaşımı sonrası dizinin BluTV'den yayından kaldırılması Çıplak hayranlarını kızdırmıştı.

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Sadakatsiz yıldızı Çıplak'a katıldı BluTV'de yeni sezon krizi! Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti

Şaşırıyor ve övüyorum: Tepkilerin odağındaki Özdemir sosyal medya hesabından "Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum." paylaşımını yapmıştı.

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