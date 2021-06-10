Sadakatsiz yıldızı Çıplak'a katıldı BluTV'de yeni sezon krizi! Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti

Şaşırıyor ve övüyorum: Tepkilerin odağındaki Özdemir sosyal medya hesabından "Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum." paylaşımını yapmıştı.