Sadakatsiz yıldızı Çıplak'a katıldı BluTV'de yeni sezon krizi! Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti
Cüneyt Özdemir'in paylaşımıyla geçtiğimiz yıl sosyal medyada kriz çıkaran Çıplak dizisi ikinci sezonuyla sosyal medyada olay oldu.
Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı, Çıplak dizisinin ilk sezonu geçen yıl yayınlanmıştı. Başrollerini Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı dizi, yayın tarihinden 6 ay sonra sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaşıp "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" mesajını yazması Twitter'da gündem olmasını sağlamıştı.
Özdemir'in paylaşımı sonrası dizinin BluTV'den yayından kaldırılması Çıplak hayranlarını kızdırmıştı.
Şaşırıyor ve övüyorum: Tepkilerin odağındaki Özdemir sosyal medya hesabından "Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır Sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum." paylaşımını yapmıştı.