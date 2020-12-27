Sadakatsiz ve Mucize Doktor'u reddetti Exxen'le anlaştı! İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi
Sadakatsiz ve Mucize Doktor dizisinden gelen teklifleri elinin tersiyle iten Burçin Terzioğlu'nun yeni projesi belli oldu.
40 yaşındaki güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel dizisiyle büyük bir yükseliş yakalamıştı. Terzioğlu başarısını Netflix'in ilk yerli yapım projesi Hakan: Muhafız ile başarısını sürdürdü.
Geçtiğimiz yıl Kurşun dizisiyle istediği başarıyı elde edemeyen Terzioğlu bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.
Fox TV'nin Mucize Doktor ve Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi teklifin reddeden Terzioğlu'nun yeni dizisi belli olu.
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanacak Hükümsüz dizisi için başrol teklifi Özgü Namal'a götürülmüştü. Namal ilk olarak teklifi kabul etti. Eşini kaybetmesinin ardından diziden ayrılan Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geçecek.