Sadakatsiz ve Mucize Doktor'u reddetti Exxen'le anlaştı! İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanacak Hükümsüz dizisi için başrol teklifi Özgü Namal'a götürülmüştü. Namal ilk olarak teklifi kabul etti. Eşini kaybetmesinin ardından diziden ayrılan Namal'ın yerine Burçin Terzioğlu geçecek.