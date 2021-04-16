Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp attığı Masumiyet'in son bölümünde heyecan dorukta olsa da reytinglerde dizi hüsrana uğradı. Haftalardır ilk 10'da kendisine yer bulamayan Masumiyet bu hafta da ilk 10'a giremedi.



İşte çarşamba günü reytingleri...