Sadakatsiz Masumiyet Doğduğun Ev Kaderindir'e reyting şoku! Zirve bakın kimin
14 Nisan 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Masumiyet ve Doğduğun Ev Kaderindir'i hüsrana uğrattı.
Zeynep patronluğunun ilk gününde çok heyecanlı olduğu, Barış Zeynep'in hukuk danışmanı olarak şirkette yerini aldığı Doğduğun Ev Kaderindir'in son bölümü reytinglerde çakıldı. Sevilen dizi ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Geçtiğimiz hafta Derin'in aniden ortadan kaybolması tüm okları Volkan'ın üzerine çekmişti. Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratan bu olay sonrası tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olduğu Sadakatsiz bu hafta reyting yarışında umduğu sonucu elde edemedi.
Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp attığı Masumiyet'in son bölümünde heyecan dorukta olsa da reytinglerde dizi hüsrana uğradı. Haftalardır ilk 10'da kendisine yer bulamayan Masumiyet bu hafta da ilk 10'a giremedi.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Ana Haber (ATV)