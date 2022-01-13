Sadakatsiz Masterchef Kanunsuz Topraklar Annemi Saklarken Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
12 Ocak 2022'nin reyting sonuçları Annemi Saklarken, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarı final öncesi son finalist belirlendi. 2021 yılının final haftası konsepti ise kırmızı ve beyaz olarak açıklanmıştı. İlk gün kırmızı yemekler yapan yarışmacılar, ikinci akşam beyaz konseptinde tabaklar çıkardı. Üç yemek yapan Tahsin ve Hasan'dan biri akşamın sonunda finale gitmeyi garantiledi. Sevilen program reyting yarışında zirveyi kaptırdı.
Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirdiği Sadakatsiz tekrar bölümüyle reytingde ilk 10'a giremedi.
ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü bölümüyle reytingde zirve yarışından koptu.
Dündar’la Handan’ın evliliklerinin magazin gündemine düşmesi, hayalperest annemiz için artık yolun sonu olduğu Annemi Saklarken reyting yarışında ilk 10'da kendisine yer bulamadı.