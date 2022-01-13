Sadakatsiz Masterchef Kanunsuz Topraklar Annemi Saklarken Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarı final öncesi son finalist belirlendi. 2021 yılının final haftası konsepti ise kırmızı ve beyaz olarak açıklanmıştı. İlk gün kırmızı yemekler yapan yarışmacılar, ikinci akşam beyaz konseptinde tabaklar çıkardı. Üç yemek yapan Tahsin ve Hasan'dan biri akşamın sonunda finale gitmeyi garantiledi. Sevilen program reyting yarışında zirveyi kaptırdı.