Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Kanunsuz Topraklar Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
23 Aralık 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı'yı hüsrana uğrattı.
Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlandı. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olduğu Sadakatsiz reytingde geriledi.
Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı dünkü bölümüyle reytingde zirveye yerleşemedi.
Gülfem, Bahar’ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu ortaklık işinin arkasında Ali Gelik olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldığı Kanunsuz Topraklar reytingde dibe çakıldı.
ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü bölümüyle reytingde zirve yarışından koptu.