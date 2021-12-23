Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Kanunsuz Topraklar Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlandı. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olduğu Sadakatsiz reytingde geriledi.