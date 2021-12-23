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Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Kanunsuz Topraklar Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Kanunsuz Topraklar Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

23 Aralık 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı'yı hüsrana uğrattı.

Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Kanunsuz Topraklar Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Leyla ve Asya’nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin’i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlandı. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan’ın Aras’a tepkisi oldukça sert olduğu Sadakatsiz reytingde geriledi.

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Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Kanunsuz Topraklar Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı dünkü bölümüyle reytingde zirveye yerleşemedi.

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Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Kanunsuz Topraklar Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Gülfem, Bahar’ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu ortaklık işinin arkasında Ali Gelik olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldığı Kanunsuz Topraklar reytingde dibe çakıldı. 

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Sadakatsiz Masterchef Esra Erol Kanunsuz Topraklar Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü bölümüyle reytingde zirve yarışından koptu.

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