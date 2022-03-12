Sadakatsiz Kuruluş Osman Oğlum Fox TV'nin başını yaktı! Kanal o dizinin fişini çekti: Başrol kaza geçirmişti
ATV'nin Kuruluş Osman, Kanal D'nin Sadakatsiz ve Show TV'nin Oğlum dizisi Fox TV'nin sevilen dizinin fişinin çekilmesine neden oldu.
İlk bölümü 7 Ekim'de seyirciyle buluşan İngiliz dizisi Doctor Foster uyarlaması Sadakatsiz reyting tablosunda ilk aylarda düzenleri değiştirse de zirveye yerleşmeyi başaramadı.
Reyting tablosunda ikinciliği haftalardır hiçbir rakibine kaptırmayan Sadakatsiz, zirve yarışında istikrarlı yükselişini sürdürüyor.
Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar'ın başrollerinde yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Oğlum'da reyting listesine iyi bir giriş yaptı.
TRT 1'nin Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan ATV'nin Kuruluş Osman'ı çarşamba akşamları reyting tablosunda ilk sıraya yıllardır demir atmış durumda yer alıyor.