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Sadakatsiz Kuruluş Osman Oğlum Fox TV'nin başını yaktı! Kanal o dizinin fişini çekti: Başrol kaza geçirmişti

Sadakatsiz Kuruluş Osman Oğlum Fox TV'nin başını yaktı! Kanal o dizinin fişini çekti: Başrol kaza geçirmişti

ATV'nin Kuruluş Osman, Kanal D'nin Sadakatsiz ve Show TV'nin Oğlum dizisi Fox TV'nin sevilen dizinin fişinin çekilmesine neden oldu.

Sadakatsiz Kuruluş Osman Oğlum Fox TV'nin başını yaktı! Kanal o dizinin fişini çekti: Başrol kaza geçirmişti

İlk bölümü 7 Ekim'de seyirciyle buluşan İngiliz dizisi Doctor Foster uyarlaması Sadakatsiz reyting tablosunda ilk aylarda düzenleri değiştirse de zirveye yerleşmeyi başaramadı.

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Sadakatsiz Kuruluş Osman Oğlum Fox TV'nin başını yaktı! Kanal o dizinin fişini çekti: Başrol kaza geçirmişti

Reyting tablosunda ikinciliği haftalardır hiçbir rakibine kaptırmayan Sadakatsiz, zirve yarışında istikrarlı yükselişini sürdürüyor. 

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Sadakatsiz Kuruluş Osman Oğlum Fox TV'nin başını yaktı! Kanal o dizinin fişini çekti: Başrol kaza geçirmişti

Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar'ın başrollerinde yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Oğlum'da reyting listesine iyi bir giriş yaptı. 

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Sadakatsiz Kuruluş Osman Oğlum Fox TV'nin başını yaktı! Kanal o dizinin fişini çekti: Başrol kaza geçirmişti

TRT 1'nin Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan ATV'nin Kuruluş Osman'ı çarşamba akşamları reyting tablosunda ilk sıraya yıllardır demir atmış durumda yer alıyor. 

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