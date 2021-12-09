Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor. Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendirdiği Sadakatsiz reytinglerde geriledi.