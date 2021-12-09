Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
8 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi oldukları, tv8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde, dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.
Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor. Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendirdiği Sadakatsiz reytinglerde geriledi.
ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', yine Türkiye gündemine damga vuran bir olayla ekranlara geldi. Serkan Kıyak, 3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı'ya katılmıştı. Canlı yayın sırasında Serkan Kıyak'ın anlattıkları ve defalarca kendisini aldatan eşine gözyaşları içinde yalvarması gündem oldu. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.
Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı dünkü bölümüyle reytingde zirveye yerleşemedi.