Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
24 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği yedi bölgeden gelen yedi öğretmen menüsünü daha iyi yapan kırmızı takım dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Program reytingde dibe çakıldı.
Aras hakkında gerçekleri öğrenen Asya ilişkisini bitirme kararı alırken, Derin bu durum karşısında rahatsız olmuştu. Diğer yandan Leyla’yı alarak Tekirdağ’ı terk etme kararı alan Aras’ın son hamlesi herkesi şaşırttı. Sevilen dizi reytingde zirveyi kaptırdı.
Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı dünkü bölümüyle reytingde umduğunu bulamadı.
Facebook’tan tanıştığı türkücü tarafından dolandırılan Safiye Çallı, gözyaşları içerisinde Müge Anlı ve ekibine başvurdu. İlginç anların yaşandığı program reyting yarışında zirveyi zorladı.