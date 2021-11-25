Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği yedi bölgeden gelen yedi öğretmen menüsünü daha iyi yapan kırmızı takım dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Program reytingde dibe çakıldı.