Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kim

MasterChef'te son 6 yarışmacı arasına kalan Burcu, Dilara, Eren, Hasan, Sergen ve Tahsin, dokunulmazlık oyununda iki ayrı takımda mücadele etti. Kırmızı takımda mücadele eden Burcu Önal yaptığı yemekle şeflerin beğenisini kazandı. Yarışma reytinglerde dibe çakıldı.