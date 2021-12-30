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Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kim

Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kim

30 Aralık 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı'yı hüsrana uğrattı.

Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kim

MasterChef'te son 6 yarışmacı arasına kalan Burcu, Dilara, Eren, Hasan, Sergen ve Tahsin, dokunulmazlık oyununda iki ayrı takımda mücadele etti. Kırmızı takımda mücadele eden Burcu Önal yaptığı yemekle şeflerin beğenisini kazandı. Yarışma reytinglerde dibe çakıldı. 

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Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kim

Aras’la yeni bir yola çıkmaya karar veren Asya, Ali’nin gidişiyle üzülürken; Volkan’ı aradı. Eski eşine yardımcı olmayan Volkan, Aras konusunda Asya'yı iğnelemeyi ihmal etmedi. Kararından dönmeye niyeti olmayan Asya, Gönül Hanım’ın kendisiyle görüşmek istemesine şaşırdı. Sevilen dizi reytinglerde umduğunu bulamadı. 

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Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kim

Fox TV'nin yeni dizisi tekrar bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

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Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Masterchef Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kim

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı dünkü bölümüyle reytingde geriledi. 

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