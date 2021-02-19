Sadakatsiz Doğduğun Ev Kaderindir ve Sol Yanım'ı ezip geçti! Zirve bakın kimin oldu

TV8'in iki dizisinden biri Doğduğun Ev Kaderindir son transferlerle ses getirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu İnanç Konukçu Mete karakteriyle diziye dahil oldu. Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan oyuncular haftalardır reyting sonuçlarında bir değişiklik yapmayı başaramadı.