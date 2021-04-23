Sadakatsiz Doğduğun Ev Kaderindir Masumiyet'e büyük şok! Reytingde zirve bakın kimin
21 Nisan 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Masumiyet ve Doğduğun Ev Kaderindir'i hüsrana uğrattı.
Sadakatsiz dizisinin setinde görülen peş peşe koronavirüs vakaları nedeniyle dizinin çekimleri durdurulmuştu. Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada dün akşam yeni bölümün yayınlanmayacağı açıklanmıştı. Tekrar bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz reytinglerde çakıldı.
Kendilerini Barış, Zeynep ve Nermin'e abi kardeş olarak tanıtan Nesrin ve Tarık'ın sevgili oldukları ve buraya bir plan kurarak geldikleri anlaşıldığı Doğduğun Ev Kaderindir'in son ölümü reytinglerde istediği başarıyı sağlayamadı.
Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu vurur. Ela’nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkıştığı Masumiyet dün akşamki bölümüyle ilk kez ilk 10'a girdi.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Benim Adım Melek (TRT 1)