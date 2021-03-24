Sadakatsiz dizisiyle Cansu Dere yeniden parladı ödül pozuyla nispet paylaşımı

Eyşan karakterinin üzerinden uzun yıllar geçmesine ve üzerine birçok dizide yer almasına rağmen Cansu Dere, sosyal medyada adından söz ettirirken Eyşan da unutulmuyor. O dönem yıldızı Eyşan karakteriyle parlayan Dere, şimdi Sadakatsiz'deki Asya ile çok konuşuluyor.