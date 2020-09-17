Sadakatsiz dizisinin kadrosu açıklandı! EDHO'nun usta oyuncu da var

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunun Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarlamasıyla kaleme alındığı “Sadakatsiz”in kadrosu belli oldu.