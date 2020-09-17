Sadakatsiz dizisinin kadrosu açıklandı! EDHO'nun usta oyuncu da var
Kanal D'nin yeni sezonda iddiaları dizilerinden olan Sadakatsiz'in kadrosu belli oldu. EDHO'dan ayrılan usta oyuncu da Sadakatsiz'in kadrosunda yer alıyor.
Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunun Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarlamasıyla kaleme alındığı “Sadakatsiz”in kadrosu belli oldu.
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Çekimleri bu ay başlayan Sadakatsiz dizisinin Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Cansu Dere'nin dizideki rol arkadaşı Caner Cindoruklu olacak.
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Başrollerinin yanı sıra dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekiyor.
İşte Sadakatsiz dizisinin kadrosu...
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Özge Özder
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