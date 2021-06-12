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Sadakatsiz dizisine Çukur'dan olay transfer! İddialar ortalığı karıştırdı

Sadakatsiz dizisine Çukur'dan olay transfer! İddialar ortalığı karıştırdı

Show TV'nin Çukur dizisinin final yapmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar Sadakatsiz hayranlarını şaşırttı.

Sadakatsiz dizisine Çukur'dan olay transfer! İddialar ortalığı karıştırdı

İlk bölümü 23 Ekim 2017 ekrana gelen Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, pazartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle seyirciye veda etmişti.  Dört sezon boyunca büyük ilgiyle izlenen Çukur, kırdığı reyting rekorlarının yanı sıra verdiği sosyal mesajlarla da Türk televizyon tarihine adını yazdırmıştı. 

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Sadakatsiz dizisine Çukur'dan olay transfer! İddialar ortalığı karıştırdı

Sevilen dizinin final yapmasının ardından ortaya atılan iddialar gündem oldu. 

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Sadakatsiz dizisine Çukur'dan olay transfer! İddialar ortalığı karıştırdı

Aras Bulut İynemli hakkında ilk olarak Ay Yapım’ın bir sonraki projesi Üç Kuruş’ta rol alacağı iddia edildi. 

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Sadakatsiz dizisine Çukur'dan olay transfer! İddialar ortalığı karıştırdı

Ancak, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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