Sadakatsiz dizisine Çukur'dan olay transfer! İddialar ortalığı karıştırdı
Show TV'nin Çukur dizisinin final yapmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar Sadakatsiz hayranlarını şaşırttı.
İlk bölümü 23 Ekim 2017 ekrana gelen Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, pazartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle seyirciye veda etmişti. Dört sezon boyunca büyük ilgiyle izlenen Çukur, kırdığı reyting rekorlarının yanı sıra verdiği sosyal mesajlarla da Türk televizyon tarihine adını yazdırmıştı.
Sevilen dizinin final yapmasının ardından ortaya atılan iddialar gündem oldu.
Aras Bulut İynemli hakkında ilk olarak Ay Yapım’ın bir sonraki projesi Üç Kuruş’ta rol alacağı iddia edildi.
Ancak, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.