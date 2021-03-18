Sadakatsiz dizisinde oynuyor Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in yabancı sevgilisi
Kanal D dizisi Sadakatsiz'de Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, Selçuk Dağcı karakterini oynuyor. Şevval Sam oğlu ve sevgilisi için bakın ne dedi...
Geçtiğimiz günlerde Sadakatsiz'in yakışıklı oyuncusu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia, Şevval Sam'ı karavanında ziyaret etti. Bu sırada açık bir otoparkta karavanı üzerinde çizim yapan Şevval Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu Tarık Emir ve sevgilisiyle ayaküstü sohbet etti. Şevval Sam'ın ünlü futbolcu Metin Tekin'den olan oğlu Tarık Emir Tekin, Sadakatsiz dizisinde oynuyor.
Tarık Emir Tekin, yabancı sevgilisi Sofia ile henüz evliliği düşünmediğini ''Annemle tanışıyorlar. Yok abi yok, 23 yaşındayım hiç düşünmüyorum'' sözleriyle anlatmıştı.
Bu konu üzerine şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Reklam için toplantı yaptığını söyleyen Sam, "Şimdi başka bir toplantıya daha gidiyorum" ifadelerini kullandı.