Sadakatsiz dizisinde oynuyor Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in yabancı sevgilisi

Geçtiğimiz günlerde Sadakatsiz'in yakışıklı oyuncusu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia, Şevval Sam'ı karavanında ziyaret etti. Bu sırada açık bir otoparkta karavanı üzerinde çizim yapan Şevval Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu Tarık Emir ve sevgilisiyle ayaküstü sohbet etti. Şevval Sam'ın ünlü futbolcu Metin Tekin'den olan oğlu Tarık Emir Tekin, Sadakatsiz dizisinde oynuyor.