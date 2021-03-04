Sadakatsiz dizisinde Kanal D'yi reytinginden edecek ayrılık!

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi isimlerin olduğu dizi dün akşam 20. bölümü ile ekrana geldi. Soluksuz izlenen dizinin 21. bölüm fragmanı merakla beklenirken diziye veda edecek bir oyuncu daha ortaya çıktı.

büyük heyecanla beklenirken sosyal medyada yayılan ayrılık iddiası ise gündem oldu.