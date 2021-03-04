Sadakatsiz dizisinde Kanal D'yi reytinginden edecek ayrılık!
Kanal D'nin yeni sezon bombası olan, çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sadakatsiz'de bir veda daha yaşanacak. Giden oyuncu reyting listesinde zirveden inmeyen Kanal D'yi zora sokacak.
Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi isimlerin olduğu dizi dün akşam 20. bölümü ile ekrana geldi. Soluksuz izlenen dizinin 21. bölüm fragmanı merakla beklenirken diziye veda edecek bir oyuncu daha ortaya çıktı.
büyük heyecanla beklenirken sosyal medyada yayılan ayrılık iddiası ise gündem oldu.
Bu sezonun reyting rekorları kıran yapımlarından biri olan Sadakatsiz'in her bölümü sosyal medyanın da konusu oluyor. Heyecanın giderek arttığı son bölümlerde dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı.
Bunlardan biri de Asya karakterinin üniversiteden arkadaşı olan Sinan yani Cemal Hünal. Ayrıca son olarak Ali İl'in Melih komiser karakteri ile yapıma katılacağı duyurulmuştu.
Kadroya katılarak heyecan yaratan oyuncuların dışında bu kez diziden bir veda haberi geldi. İlk kez bir dizide yer alan ve oyunculuğu ile tam not alan Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin, diziye yakında veda edecek.