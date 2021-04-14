Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüs şoku! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinden bir kötü haber daha geldi. Dizide Haluk'u oynayan Burak Sergen'in hastaneye kaldırılması sonrası Ali karakterini canlandıran genç oyuncu Alp Akar'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde 'Asya' ve 'Volkan'ın oğlu 'Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
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Akar yaptığı paylaşımda "Kovid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi.
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Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
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Alp Akar kimdir?
Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine Alp Akar hayat vermektedir.
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