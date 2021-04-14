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Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüs şoku! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüs şoku! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinden bir kötü haber daha geldi. Dizide Haluk'u oynayan Burak Sergen'in hastaneye kaldırılması sonrası Ali karakterini canlandıran genç oyuncu Alp Akar'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüs şoku! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde  'Asya' ve 'Volkan'ın oğlu 'Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

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Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüs şoku! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Akar  yaptığı paylaşımda "Kovid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. 

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Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüs şoku! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

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Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüs şoku! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Alp Akar kimdir?

Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine Alp Akar hayat vermektedir.

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