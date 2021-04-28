Sadakatsiz dizisi itirafı! Melisa Döngel'in Uraz Kaygılaroğlu detayı olay
Sadakatsiz dizisinde Selçuk'un annesi Hicran'ın gençliğini oynayan Melisa Döngel'den dizi itirafı geldi. Döngel'in anlattıklarında Uraz Kaygılaroğlu detayı dikkat çekti.
Melisa Döngel, Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden biri Sadakatsiz'e konuk oyuncu olarak katılmıştı. Güzel oyuncusu Emir Tero Tekin'in canlandırdığı Selçuk karakterinin annesi Hicran'ın gençliğini oynamıştı.
Emir Taro Tekin'in hayat verdiği Selçuk karakterinin annesi Hicran'ın gençliğini canlandıran Melisa Döngel, diziye dair açıklamalar yaptı. Döngel, konuya ilişkin şunları söyledi:
''Dizide oğlumu bir başkasının yanına bırakıp gidiyorum. Sette bu sahneyi canlandırırken nasıl ağladım bir bilseniz.''
Dizi takipçilerinden kötü tepkiler aldığını itiraf eden genç oyuncu, "Herkes bana küfür ediyor zaten" diye konuştu.
Sadakatsiz dizisine dair itirafından ardından ise Melisa Döngel'in Uraz Kaygılaroğlu için söyledikleri dikkat çekti.