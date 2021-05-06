Sadakatsiz dizisi için flaş gelişme! Seyirciyi üzen haber geldi
Kanal D'de Cansu Dere,Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi için seyirciyi üzen bir haber geldi.
Henüz tanıtımlarıyla dahi herkesin merakını çeken Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarının yüzünü güldüren bir yapım oldu. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve birbirinden ünlü isimleri bünyesinde bulunduran Sadakatsiz, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında kısa sürede yerini aldı.
Seyircinin tam puan aldığı Sadakatsiz'de her şey yolunda giderken geçtiğimiz günlerde seti vuran koronavirüs, talihsiz olayları peşinden getirdi. Sadakatsiz'de Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, mutasyonlu virüse yakalandı, hastaneye kaldırıldı.
Burak Sergen hastanede tedavi görürken dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ve dizinin çocuk oyuncusu Alp Akar da koronavirüse yakalandı. Genç oyuncular evde karantina altına alındı ve Sadakatsiz ekibi sete çıkamadı.
Şimdilerde Burak Sergen'in dizide yokluğu ise epey hissediliyor. Henüz durumunda bir değişiklik olmayan Burak Sergen, hala yoğun bakımda tedavi görürken Sadakatsiz için flaş bir gelişme ortaya çıktı.