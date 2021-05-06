Sadakatsiz dizisi için flaş gelişme! Seyirciyi üzen haber geldi

Henüz tanıtımlarıyla dahi herkesin merakını çeken Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarının yüzünü güldüren bir yapım oldu. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve birbirinden ünlü isimleri bünyesinde bulunduran Sadakatsiz, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında kısa sürede yerini aldı.