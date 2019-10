Saçınız dökülüp uzamıyor mu? Küsen saçları bile hızla uzatan 7 öneri

Her gün şampuanlamayın: Biz kadınlar duşta saçlarımızı her defasında kremlemekten kaçsak da şampuanlama işleminden bir türlü uzaklaşamıyoruz. Şampuan kullanmanın amacı temiz saçlar olsa da sık sık kullanılan şampuanlar saç ve saç derisinin yağ dengesini bozuyor. Bu nedenle saçlarınızı her istediğinizde değil gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda şampuanlayın.