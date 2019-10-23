Saçınız dökülüp uzamıyor mu? Küsen saçları bile hızla uzatan 7 öneri

Saçınızı hep uzatmak istiyorsanız ancak bir türlü saçlarımız bir türlü sağlıklı bir şekilde uzamıyorsa belki de alışkanlıklarınızı değiştirmenin vakti gelmiştir. 'Saçım küstü artık uzamıyor' diyenler de dahil saçını sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzatmak isteyenler için önerilerimiz şöyle:

Saç kremi kullanmak şart: Duşta saçlarınız nemliyken mutlaka saç kremi uygulayın. Güneş, ısı ve şekillendiriciler zamanla saçın uçlarında kırılma ve yıpranmalar yaratır. Bu yıpranmalar saçların sağlıklı uzaması önündeki en büyük engellerdir. Saç kremleri saçta azalan lipid ve proteinlerin yeniden saça kazandırılmasına yardımcı olur. Düzenli kullanım saçları güçlendiriyor. Saçınızı uzatmak istiyorsanız mutlaka saçınızın ihtiyacına uygun krem kullanarak banyolarınızı sonlandırın.