Saçınız dökülüp uzamıyor mu? Küsen saçları bile hızla uzatan 7 öneri
Uzun ve sağlıklı saçlar isteyenler için saç uzatan 7 ipucunu derledik. Küsen saçları bile uzamasına yardımcı olacak öneriler hem saçı koruyor hem de sağlıkla uzamasını sağlıyor. İşte şampuanlamadan doğru tarama yöntemine kadar saçları uzatmaya yardımcı öneriler.
Saçınızı hep uzatmak istiyorsanız ancak bir türlü saçlarımız bir türlü sağlıklı bir şekilde uzamıyorsa belki de alışkanlıklarınızı değiştirmenin vakti gelmiştir. 'Saçım küstü artık uzamıyor' diyenler de dahil saçını sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzatmak isteyenler için önerilerimiz şöyle:
Saç kremi kullanmak şart: Duşta saçlarınız nemliyken mutlaka saç kremi uygulayın. Güneş, ısı ve şekillendiriciler zamanla saçın uçlarında kırılma ve yıpranmalar yaratır. Bu yıpranmalar saçların sağlıklı uzaması önündeki en büyük engellerdir. Saç kremleri saçta azalan lipid ve proteinlerin yeniden saça kazandırılmasına yardımcı olur. Düzenli kullanım saçları güçlendiriyor. Saçınızı uzatmak istiyorsanız mutlaka saçınızın ihtiyacına uygun krem kullanarak banyolarınızı sonlandırın.
Her gün şampuanlamayın: Biz kadınlar duşta saçlarımızı her defasında kremlemekten kaçsak da şampuanlama işleminden bir türlü uzaklaşamıyoruz. Şampuan kullanmanın amacı temiz saçlar olsa da sık sık kullanılan şampuanlar saç ve saç derisinin yağ dengesini bozuyor. Bu nedenle saçlarınızı her istediğinizde değil gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda şampuanlayın.
Maske yapın: Eğer omuzlarınızdan daha uzun saçlarınız varsa saçlarınızın en az 2-3 yaşında olduğunu unutmayın. Bu nedenle yaşlı saçlarınızı daha fazla desteklemelisiniz. Saçlarınızı haftada 1 kez özel nem dengeleyici maskelerle güçlendirin. Maskeler yerine yağ bakımlarını da uygulayabilirsiniz.
Tararken nazik olun: Saç hasarlarının en yaygın nedenleri hızlı ve agresif saç taramadır. Eğer uzun ve sağlıklı saçlar istiyorsanız saçlarınızı nazikçe taramayı öğrenmelisiniz. Mesela saçlarınız ıslakken tarama işlemine uçlardan başlayın önce düğümleri çözün. Saçlarınızı yumuşak dokulu ve geniş dişli taraklarla tarayın.