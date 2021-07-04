Sabriye Şengül'den büyük başarı!
Sabriye Şengül, Vahit İpek ve Mücahit Kulak güçlü rakiplerini yenerek Vendatta Dünya Şampiyonluk kemerine ulaştı.
Avrupa'nın dev dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Avusturya'nın en büyük dövüş sporları organizasyonu Vendetta Organizasyon'un İstanbul'da düzenlediği dev dövüş galası birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.
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Sultangazi'de yer alan IBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksinde düzenlenen gala dünya çapında büyük ilgi gördü.
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Sabriye Şengül, Vahit İpek ve Mücahit Kulak güçlü rakiplerini yenerek Vendatta Dünya Şampiyonluk kemerine ulaştı.
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