Sabriye Şengül mini elbiseli pozunu paylaştı takipçileri çoştu Sensiz Survivor'un tadı yok
Sabriye Şengül Survivor 2017 ve 2019 sezonlarında yer aldı. Ünlü sporcu Adem Kılıçcı ile dostluğunun yanı sıra Berna Keklikler ile atışmalarıyla da konuşulan bir isim oldu. Şengül son zamanlarda Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Survivor programı ile ün saldı. Yarıştığı dönemde Adem Kılıçcı ile dostluğuyla dikkat çeken Sabriye Şengül Survivor'un renkli isimlerinden biriydi.
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Sabriye Şengül, Survivor'da yarıştığı iki sezon boyunca performansı ve ada yaşantısıyla gündemde olan bir isimdi.
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Dövüş sanatları alanında başarılara imza atan Şengül, Instagram'dan mini elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı.
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O poza, "Survivor'un sensiz tadı yok", "Çok hoş olmuşsun" gibi yorumlar geldi.
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