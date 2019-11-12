Sabriye Şengül İngiltere'ye tarih yazmaya gidiyor! Survivor'da hep şaşırtmıştı

Kendime çok güveniyorum: "İlk kez kafese gireceğim. Siz de girdiniz gördünüz. Alışık olmadığım bir yere çıkacağım. İlk maçım olacak. Kendime çok güveniyorum. Bir aydır günde 3 antrenman ile çalışıyorum. Sadece pazar günleri dinleniyorum."