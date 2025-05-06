Sabri Yıldız'dan acı haber! Herkes onu 'uçan adam' olarak biliyordu
'Uçan adam' olarak bilinen Sabri Yıldız'dan acı haber geldi. Yıllık önce konuk olduğu televizyon programındaki ilginç hareketleri ve "Havada durdum şahitlerim var" sözüyle hafızalara kazınan Sabri Yıldız hayatını kaybetti.
Türk televizyon tarihinin en ilginç karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer edinen Sabri Yıldız, katıldığı programda "Allah Allah" nidalarıyla kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia etmişti.
Ayrıca, "Havada durdum şahitlerim var" repliği de sosyal medyada gündem olmuş ve uzun yıllar ününü sürdürmeye devam etmişti.
Ünlü isim, son olarak Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'a konuk olmuştu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Sabri Yıldız'ı geçtiğimiz aylarda YouTuber Testo Taylan evinde ziyaret etmişti.
"Uçan Adam" Sabri Yıldız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Vefat haberini YouTuber Testo Taylan, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sabri yıldız ile bir fotoğraf karesini paylaşan Testo Taylan, paylaşımına ise şu notu düştü: