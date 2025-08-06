Sabri Sarıoğlu'nun yasak aşk skandalı evliliğini bitirdi

Genç kadın çocuğu doğurmak istedi ancak iddialara göre Sabri Sarıoğlu, ilişkinin geleceğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle kürtaj yapılmasını talep etti. Genç kadının bu talebi kabul etmemesi üzerine devreye Sabri Sarıoğlu’nun ağabeyi Can Sarıoğlu ve yengesi girdi. İddiaya göre, özel bir hastane ayarlandı ve kadının ortak tanıdıkları tarafından zorla kürtaja götürüldüğü öne sürüldü.

Sabri Sarıoğlu polis ifadesinde ilişkiyi kabul etti! “Karşılıklı olarak gönül ilişkisi yaşadık. Bana hamile olduğunu söyledi. Ben de çocuğun benden mi değil mi olduğunu sorgulamadan bu kararı tamamen kendi iradesine bırakarak saygı duydum. Bana hamileliğini bitirmek istediğini söyleyince ben de bunca zamanlık hukukumuzdan sebep kendisine yardımcı oldum. Bu süreçte pasif, agresif sürekli olarak şantaja baskıya, hakaret, tehdide uğrayan benimdir.”

"KARŞILIKLI GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIK"

Skandal, genç kadının hamile olduğunu söylemesiyle daha da büyüdü. Kadın, Sarıoğlu'nun baskısıyla kürtaj yaptırdığını öne sürdü. Ancak Sarıoğlu bu iddiaları reddetti. Savcılık ifadesinde ilişkiyi kabul eden ünlü futbolcu, şu ifadeleri kullanmıştı, "Karşılıklı olarak gönül ilişkisi yaşadık. Bana hamile olduğunu söyledi. Ben de çocuğun benden mi değil mi olduğunu sorgulamadan bu kararı tamamen kendi iradesine bırakarak saygı duydum. Hamileliği sonlandırmak istediğini söyleyince, aramızdaki hukuktan dolayı yardımcı oldum. Bu süreçte şantaj, baskı, hakaret ve tehdide uğrayan ben oldum."

Sabri Sarıoğlu ve ailesi, yaşananların ardından genç kadının tehdit ve şantaj yoluyla para talep ettiğini ileri sürmüştü.